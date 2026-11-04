O Internacional venceu o Coritiba por 1 a 0 na noite desta terça-feira, 3, no Beira-Rio, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma partida de amplo domínio dos donos da casa, que esbarraram em grande atuação do goleiro Pedro Morisco, o triunfo só foi garantido nos acréscimos da etapa final, com um gol de pênalti de Alerrandro.

Com o resultado, o time gaúcho chega a 38 pontos, assume a 16ª colocação e deixa a zona de rebaixamento. O Coxa, por sua vez, permanece no 11º lugar, com 42 pontos.

Pressão colorada e susto paranaense

Apoiado por sua torcida, o Internacional tomou a iniciativa desde os primeiros minutos, pressionando a saída de bola do Coritiba e concentrando as ações no campo de ataque. Aos 23 minutos, Juninho testou forte após cruzamento da direita, exigindo a primeira boa intervenção de Pedro Morisco. O goleiro voltou a trabalhar aos 34 minutos, defendendo cabeceio de Matheus Bahia. Apesar do volume de jogo gaúcho, o Coritiba quase abriu o placar aos 37 minutos: Breno Lopes recebeu nas costas da zaga e mandou para as redes, mas a arbitragem, com auxílio do VAR, anulou o lance por impedimento.

Muralha chamada Morisco

Na volta do intervalo, o cenário se intensificou. O Inter manteve a posse de bola — que fechou em 64% contra 36% dos visitantes — e empilhou finalizações, totalizando 19 arremates na partida contra apenas seis do adversário. Aos 55 minutos, Alerrandro girou na área e bateu forte no canto esquerdo, parando em grande defesa do camisa 1 coxa-branca. Aos 60 minutos, Carbonero dominou no segundo pau e chutou colocado, obrigando Morisco a voar para espalmar. O goleiro paranaense, que terminou o jogo com cinco defesas, ainda se esticou todo para evitar outro gol de Carbonero aos 73 minutos.

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Pênalti no fim e alívio no Beira-Rio

Quando o empate parecia definido, a pressão colorada surtiu efeito nos acréscimos. Aos 91 minutos, após cobrança de escanteio de Bruno Henrique, Rodrigo Moledo — que havia entrado no segundo tempo — deu um pontapé em Juninho dentro da área. Após revisão do VAR, o árbitro assinalou o pênalti e aplicou cartão amarelo ao zagueiro do Coritiba.

Alerrandro, que não marcava desde maio, assumiu a responsabilidade aos 94 minutos, bateu forte no canto alto direito e decretou a vitória. Logo após o gol, uma confusão resultou no cartão vermelho direto para o zagueiro Maripan, do Inter.

Contando este jogo, o Internacional soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pelo Brasileirão. O Coritiba amarga um balanço de uma vitória, um empate e três derrotas no mesmo recorte. O Colorado volta a campo na quinta-feira, 19, quando visita o Vasco. Já o Coxa recebe o Santos na quarta-feira, 18.

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