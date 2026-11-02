O Coritiba terá novamente o auxiliar Guilherme Bossle, o Guila, à frente da equipe para o próximo compromisso no Brasileirão. Em entrevista coletiva, o executivo de futebol William Thomas confirmou a continuidade do interino para o confronto contra o Internacional. O duelo acontece nesta terça-feira, 3, no Beira-Rio, pela 34ª rodada do torneio nacional.

A decisão foi tomada após o triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória no Couto Pereira, placar que encerrou um jejum de sete partidas sem vitória. O departamento de futebol avaliou que a comissão técnica da casa conhece detalhadamente o elenco e oferece estabilidade operacional em meio ao calendário apertado. A comissão interina conta ainda com Reginaldo Nascimento, William Matheus e outros profissionais.

“Pelo prazo que a gente tinha, o mais coerente e lógico era a manutenção da equipe técnica da casa, não só para esse jogo (contra o Vitória), mas também para o próximo (diante do Internacional). Temos, através desses profissionais, um conhecimento amplo dos nossos atletas. Hoje ficou comprovado que esse trabalho deu frutos na exploração, na montagem e na competitividade do nosso time”, comentou William Thomas.

Como o clube conduz a busca por um novo técnico?

A diretoria alviverde optou por não estipular prazos ou delimitar perfis de treinador no mercado após a saída de Fernando Seabra. Durante a coletiva, William Thomas explicou a situação e também o que levou à demissão de Seabra.

“Nosso trabalho está muito focado no próximo jogo. A comissão permanente da casa tem todos os elementos para seguir o trabalho e demonstrou hoje que tem condições de entregar um bom desempenho da equipe e um bom resultado. E o depois vai ser depois”, iniciou.

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“O trabalho que foi feito (por Seabra) chamou muita atenção no início da temporada. Mas, quando a sequência de resultados é ruim e a forma de competir não está sendo assertiva para encontrar os resultados, o clube tem que tomar uma decisão dura, difícil, mas necessária”, finalizou.