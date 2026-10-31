O Coritiba e o Vitória entram em campo neste sábado, dia 31, às 16h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O confronto direto reúne adversários separados por apenas um ponto na tabela de classificação.

Como chegam as equipes para o confronto direto

O clube paranaense ocupa a 12ª colocação com 39 pontos, enquanto a equipe baiana aparece na 14ª posição, somando 38 pontos. Ambas as agremiações entram em campo pressionadas pelo objetivo prioritário de somar pontos para abrir distância matemática da zona de rebaixamento nesta reta final da competição nacional.

Instabilidade e mudança no comando técnico do Coritiba

O Coxa atravessa uma fase delicada após registrar sete partidas consecutivas sem vitória na Série A. Essa sequência negativa resultou na demissão do técnico Fernando Seabra. A equipe paranaense será dirigida de forma interina pela comissão técnica permanente, chefiada por Guilherme Bossle.

Além da troca de comando, os números como mandante acendem o alerta no Alto da Glória. Em seus domínios, o time soma cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas ao longo da competição. São pouco mais de dois meses sem vencer em seu estádio.

O tabu do Vitória longe de Salvador

Do outro lado, a equipe comandada pelo técnico Jair Ventura busca encerrar um incômodo tabu: o Rubro-Negro é o único participante que ainda não venceu fora de casa no campeonato. O retrospecto longe do Barradão registra seis empates e dez derrotas.

Com campanhas marcadas pela oscilação recente, os dois clubes encaram o duelo no Couto Pereira como uma oportunidade decisiva de reabilitação na tabela do Brasileirão.