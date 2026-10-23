O goleiro Lucas Arcanjo consolidou-se como um dos principais nomes do Vitória na temporada de 2026, assumindo a liderança isolada no ranking de defesas entre os goleiros do Campeonato Brasileiro Série A. Conforme dados consolidados pela plataforma de estatísticas Sofascore, o camisa 1 rubro-negro contabiliza 176 intervenções ao longo de 46 partidas disputadas no ano.

Quais são os números de Lucas Arcanjo em 2026?

Do total de defesas realizadas pelo atleta, 90 intervenções ocorreram em finalizações de dentro da grande área, refletindo o volume de trabalho constante na meta baiana. O levantamento estatístico aponta um aproveitamento de 76% nas bolas defendidas.

Além disso, o atleta soma 4,29 gols evitados e duas penalidades defendidas em cinco cobranças assinaladas contra sua equipe, alcançando uma nota média de 7,11 na plataforma esportiva.

Como o desempenho repercute no futebol nacional?

A regularidade exibida pelo goleiro gerou forte repercussão além do futebol baiano, ganhando espaço em debates esportivos nacionais e levantando discussões sobre uma possível oportunidade com a camisa da Seleção Brasileira.

O respaldo técnico e o consistente volume estatístico consolidam Lucas Arcanjo como uma das grandes referências da posição na elite do futebol brasileiro em 2026.