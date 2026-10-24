O Vitória repetirá o planejamento da última temporada e atuará com uma equipe alternativa na maior parte do Campeonato Baiano de 2027. A definição foi confirmada pelo presidente do clube, Fábio Mota, durante o Conselho Técnico do torneio estadual realizado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF), no Cineteatro 2 de Julho, em Salvador.

Como será montado o elenco para a fase inicial?

De acordo com o presidente rubro-negro, o plantel na fase de grupos será formado prioritariamente por atletas revelados nas categorias de base e jogadores contratados exclusivamente para o estadual. A medida é adotada para resguardar o elenco principal do Vitória diante da carga de partidas do calendário nacional e assegurar o cumprimento do período integral de férias dos atletas profissionais.

Quando os titulares voltam a atuar no estadual?

A previsão da diretoria é de que a formação principal retorne aos gramados nas fases decisivas de mata-mata e em eventuais clássicos. Nos confrontos diretos regionais, a escala dos titulares ainda dependerá do posicionamento adotado pelos adversários. O início do Campeonato Baiano de 2027 está marcado para o dia 9 de janeiro.