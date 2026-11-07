O Fluminense impôs sua superioridade fora de casa e venceu o Vitória por 3 a 0 na noite desta sexta-feira, 6, no estádio Barradão, em Salvador, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma atuação segura e eficiente, a equipe carioca construiu o placar com gols de Savarino, Canobbio e Castillo. O triunfo em solo baiano não apenas consolida o bom momento do time visitante, como também garante matematicamente, com quatro rodadas de antecedência, ao menos uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana.

Domínio tricolor e pintura por cobertura

Mesmo atuando sob os olhares de mais de 20 mil torcedores rubro-negros, o Fluminense rapidamente tomou as rédeas da partida. Aos 15 minutos, a posse de bola se transformou em vantagem no placar: Guga encontrou Canobbio na linha de fundo, o uruguaio rolou para trás e Savarino apareceu livre na segunda trave para vencer o goleiro Lucas Arcanjo. O Vitória, que já chegava pressionado pela saída do técnico Jair Ventura e por cobranças de organizadas, sentiu o golpe e passou a apostar em lançamentos longos, sem sucesso.

O time das Laranjeiras seguiu ditando o ritmo e quase ampliou aos 26 minutos, quando Hulk pegou de primeira de fora da área e acertou o travessão, com Lucas Arcanjo ainda tocando na bola. A superioridade visitante foi premiada novamente aos 42 minutos com uma pintura. Após roubada de bola de Thiago Silva, Nonato deu um passe preciso para Canobbio dentro da área. O uruguaio deu um toque por cobertura na saída do goleiro, marcando o segundo gol antes do intervalo.

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Protestos da torcida e golpe final

Na volta para a segunda etapa, o Vitória tentou mudar a postura e adiantou suas linhas, mas esbarrou na própria dificuldade de manter a posse de bola e na solidez defensiva do adversário, que terminou o jogo com 57% de posse e 12 finalizações totais. A impaciência tomou conta das arquibancadas do Barradão, culminando em gritos de “Vergonha, time sem vergonha!” proferidos pelos torcedores locais na reta final do confronto.

Aproveitando os espaços e o desespero dos donos da casa, o Fluminense selou o marcador aos 45 minutos. Castillo, que havia entrado na vaga de Hulk, arrancou pela ponta direita, invadiu a área, tirou o goleiro da jogada e completou para o fundo das redes, anotando um golaço após nova assistência de Nonato. Nos acréscimos, o Vitória ainda acertou a trave com Zé Vitor, mas não conseguiu evitar o revés em branco.

Com o resultado, o Fluminense chega aos 57 pontos, ocupa a 4ª colocação e assegura que terminará o campeonato no máximo em 11º lugar, o que lhe garante a vaga continental. Já o Vitória estaciona nos 38 pontos, na 15ª posição, e amarga uma sequência de cinco jogos sem vencer na competição, acumulando três derrotas e dois empates. As duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira, 19, pelo Brasileirão: o Vitória recebe o RB Bragantino, enquanto o Fluminense visita o São Paulo.