O volante Alisson passou por um procedimento conservador para tratar um incômodo crônico no quadril. O meio-campista realizou uma aplicação de ácido hialurônico na articulação em São Paulo, com o objetivo de reduzir o quadro inflamatório e acelerar sua volta aos gramados pelo Fluminense após a paralisação da Data Fifa.

A intervenção adotada busca contornar as dores articulares sem a necessidade de cirurgia invasiva. Afastado dos gramados desde o fim de agosto, o meio-campista de 33 anos vinha realizando sessões de fisioterapia e controle de carga no Centro de Treinamento Carlos Castilho, no Rio de Janeiro. A aplicação de ácido hialurônico atua diretamente na articulação para permitir que o atleta suporte a carga dos treinamentos integrais.

O jogador utilizará o período sem partidas oficiais para intensificar a transição física junto ao elenco comandado pelo técnico Marcão. A expectativa do departamento de futebol é de que o volante volte a ser relacionado para a sequência do Brasileiro.

Cedido por empréstimo pelo São Paulo até dezembro de 2026, Alisson disputou 12 confrontos pelo clube carioca no ano, sendo titular em quatro ocasiões. O contrato de cessão inclui opção de compra estipulada em 2,5 milhões de euros (15 milhões de reais), e a definição sobre sua permanência em definitivo ocorrerá somente ao fim da atual temporada.