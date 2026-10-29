O atacante Hulk se manifestou por meio de um vídeo publicado em rede social oficial para esclarecer o bate-boca com um torcedor do Fluminense. O desentendimento ocorreu na quarta-feira, 28, no Maracanã, durante a vitória tricolor por 2 a 1 sobre o Internacional, válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O que motivou o atrito no banco de reservas
O jogador deixou o gramado durante o segundo tempo, momento em que o clube carioca perdia a partida. Conforme relato divulgado pelo portal odiario.com, o atleta detalhou o descontentamento gerado pelas cobranças vindas da arquibancada logo após sua saída.
“Ao ser substituído, eu já estava muito triste naquele momento, muito chateado porque não estava conseguindo fazer um bom jogo e, principalmente, pelo resultado, que naquele momento a gente estava perdendo o jogo. E ao ser substituído, o torcedor que estava ali atrás do banco começou a me cobrar de uma forma muito forte, me xingando”, afirmou Hulk.
Explicação e pedido de desculpas à torcida
O atleta reconheceu ter respondido às manifestações exaltadas, embora tenha destacado que a atitude ocorreu após ter sido insultado de forma excessiva.
“Já fui cobrado muitas vezes e sempre fiquei tranquilo, mas daquela forma de ser xingado, faltado com respeito, acho que acaba sendo um pouco radical. E, naquele momento, acabei respondendo, mas não com xingamentos”, completou.
Fluminense acha gol no fim e vence o Inter
O Fluminense empatava com o Inter até o último lance da partida no Maracanã. Alan Patrick abriu o placar para o Colorado na reta final da primeira etapa e Hércules empatou para o tricolor aos 33 minutos. Nos 52, Lucho Acosta aproveitou o rebote dentro da pequena área e balançou as redes.