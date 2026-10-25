A Chapecoense mostrou que a eficiência pode superar o controle da posse de bola. Na noite deste sábado, 24, a equipe catarinense venceu o Fluminense por 2 a 1 na Arena Condá, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apostando em uma postura reativa e em uma defesa sólida, os donos da casa aproveitaram as poucas chances que tiveram para superar o time carioca, que dominou as ações, mas pecou na criatividade e na finalização.
Erro inicial e empate burocrático
A postura tática da Chapecoense ficou clara desde os primeiros minutos: linhas baixas e aposta no erro adversário. A estratégia deu resultado logo aos nove minutos do primeiro tempo. Após uma falha na saída de bola do Fluminense, Giovanni Augusto lançou Bolasie, que desviou na pequena área para abrir o placar. Atrás no marcador, o time visitante passou a trocar passes lentamente pelo meio-campo, esbarrando na forte marcação. O empate só veio aos 30 minutos, quando Hulk arrumou a bola na área e Guga completou para a rede.
Golaço e resistência até o fim
No retorno do intervalo, o Fluminense tentou pressionar e quase virou aos oito minutos, quando Ganso mandou uma sapatada e exigiu grande defesa do goleiro Anderson. No entanto, quem balançou a rede foi a equipe mandante. Aos 11 minutos, após boa troca de passes, Túlio Eduardo — que havia entrado no intervalo — serviu Giovanni Augusto. O meia acertou uma chapada de primeira, de fora da área, no canto esquerdo de Fábio.
A partir daí, a Chapecoense montou um verdadeiro paredão na frente de sua área. O Fluminense, que terminou a partida com 70% de posse de bola e 501 passes trocados contra apenas 212 do adversário, partiu para o tudo ou nada com as entradas de Cano, Lucho Acosta e Rodrigo Castillo. A pressão foi intensa sob a chuva e o campo pesado em Chapecó, e o empate quase saiu no último lance de perigo: aos 51 minutos do segundo tempo, Serna apareceu completamente livre na pequena área, mas cabeceou para fora, desperdiçando uma chance incrível.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com o resultado, a Chapecoense chega a 21 pontos, mas segue na 20ª colocação do campeonato. A vitória, no entanto, quebra uma sequência negativa da equipe, que agora soma um triunfo, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pela competição, contando este. Já o Fluminense estaciona nos 51 pontos, na 5ª posição, e amarga sua terceira derrota consecutiva no Brasileirão.
As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, 28. A Chapecoense visita o RB Bragantino, enquanto o Fluminense recebe o Internacional.