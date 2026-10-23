A partida de volta da semifinal da Libertadores de 2026, disputada na quinta-feira, 22, no Maracanã, registrou a maior arrecadação do futebol brasileiro na temporada. O duelo entre Flamengo e Estudiantes gerou R$ 13,1 milhões em renda bruta, diante de um público total de 72.492 torcedores (65.916 pagantes).

A partida superou o duelo entre o próprio Flamengo diante do Corinthians, válido pela Supercopa Rei. O jogo foi em campo neutro, no Mané Garrincha, em Brasília, e teve renda de R$ 12,6 milhões para um público de 71.244 pagantes. O terceiro lugar do pódio vai para mais um jogo do rubro-negro, diante do Lanús, na Recopa Sul-Americana. Os argentinos venceram por 3 a 2 no Maracanã diante de 64.470 torcedores pagantes, para uma renda de R$ 8,6 milhões.

O Flamengo está em oito dos dez jogos com maior renda bruta em 2026. As únicas partidas que não têm o rubro-negro foram o clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, disputado no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, e o duelo entre Vasco e Boca Juniors, pela semifinal da Sul-Americana, jogado dois dias antes do duelo pela Libertadores.

O clássico de Minas teve renda de R$ 7,3 milhões, enquanto o duelo do Vasco contra os argentinos registrou R$ 6,9 milhões de renda bruta. Os dados foram compilados pelo portal ge.

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Jogos de maior renda do futebol brasileiro em 2026