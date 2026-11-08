O Atlético-MG deu adeus à Copa do Brasil na noite do último sábado, 7, ao empatar em 1 a 1 com o Grêmio na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo confronto de volta da semifinal. Com a desvantagem acumulada pela derrota por 2 a 0 na Arena do Grêmio, o clube alvinegro sucumbiu no placar agregado por 3 a 1 e perdeu a chance de avançar à finalíssima do torneio mata-mata. Em seu segundo compromisso oficial como titular após permanecer dois meses afastado dos gramados por lesão, o goleiro Everson sintetizou a frustração do vestiário e cobrou postura de superação para os próximos compromissos da temporada.

Desabafo do vestiário e dor da eliminação

Titular na partida decisiva após iniciar o duelo de ida no banco de reservas, quando Gabriel Delfim assumiu a meta em Porto Alegre, Everson conversou na zona mista e não escondeu o impacto emocional do resultado dentro de casa:

“Um sentimento de tristeza. Óbvio que você chegar numa semifinal, você quer estar entre os finalistas da competição. Sentimento de tristeza, luto, mas juntar os cacos, lamber as feridas porque essa semana temos que trabalhar para enfrentar equipe do Mirassol”, declarou o goleiro.

O arqueiro avaliou que o desempenho abaixo do esperado no primeiro confronto pesou de forma determinante na eliminatória, destacando o contraste de pontaria entre os dois lados do mata-mata: “O primeiro jogo foi um pouco aquém, a gente veio com a desvantagem. A gente fez até um bom primeiro tempo, mas nas poucas vezes que eles chegaram, eles foram muito assertivos nos dois jogos. Conquistaram um resultado da vitória e o resultado do empate.”

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Erro coletivo no lance decisivo e virada de chave

Ao dissecar a jogada que culminou no gol gremista em plena Arena MRV, Everson apontou um desajuste coletivo de posicionamento na marcação da área como fator preponderante para a frustração alvinegra diante da torcida:

“Eles tiveram mérito no gol, num lance de segunda bola, o cara acabou cruzando bem, o Carlos é um exímio cabeceador. Talvez faltou a gente ter evitado que o melhor cabeceador deles pudesse correr e ter subido praticamente livre dentro da área. Foi um erro coletivo que acabou tirando a gente da partida com o empate na nossa casa”, explicou.

Sem tempo para lamentações prolongadas, o elenco atleticano volta as atenções integralmente para a disputa do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra inicia a semana de treinamentos na Cidade do Galo com foco na partida contra o Mirassol, buscando reabilitação imediata para se manter competitiva na reta final da Série A.