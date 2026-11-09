A eliminação do Atlético-MG na Copa do Brasil foi analisada pelo técnico Eduardo Domínguez, conhecido como Barba, após o empate por 1 a 1 contra o Grêmio na Arena MRV. O resultado selou a desclassificação da equipe alvinegra na semifinal, já que o adversário havia vencido o confronto de ida por 2 a 0 em Porto Alegre.

Ao analisar as falhas cometidas pela equipe, em declarações divulgadas pelo portal ge.globo, o comandante enfatizou a perda de foco no setor de contenção. “Precisamos melhorar a defesa. Quando você ataca muito, você tem que estar muito concentrado na fase defensiva, porque você se sente com o controle do jogo, mas eles jogam nisso. É normal. Temos que melhorar a concentração defensiva para não sofrer com as mesmas situações”, afirmou.

Além do aspecto tático, Domínguez destacou o abalo sofrido pela equipe com o gol do rival aos 37 minutos da etapa inicial. “No primeiro tempo eu nos sentia forte, mas o gol do rival caiu muito forte para nós e para o torcedor. No segundo tempo faltou organização ofensiva, estar melhores posicionados para fazermos o que fizemos no primeiro e que faltou no segundo”, declarou o técnico.

O comandante atleticano também cobrou maior disciplina tática para os próximos desafios da temporada. “Para isso, temos que ter mais disciplina. Isso não quer dizer que não ganhamos por isso, mas nossa organização ofensiva não foi a mesma. Temos que continuar com o que dá certo. Entramos no jogo deles, isso não pode acontecer no futuro”, completou.

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Por que Fred e Cassierra começaram no banco de reservas?

A presença de Fred e Mateo Cassierra entre os reservas gerou questionamentos da torcida. Os dois jogadores retornavam de recuperação de lesões musculares recentes e não tinham condições físicas ideais para disputar a partida inteira. Fred foi acionado aos 11 minutos da etapa final, enquanto Cassierra entrou aos 27 minutos.

O treinador explicou que a comissão técnica optou por preservar a minutagem dos atletas para evitar agravamento das lesões, ressaltando que ambos haviam realizado apenas uma atividade normal com o restante do elenco antes da semifinal, após quase um mês afastados dos gramados.