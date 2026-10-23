O volante Nonato, do Fluminense, utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira, 23, para se manifestar sobre a cobrança de pênalti desperdiçada no duelo contra o Palmeiras, que resultou na eliminação da equipe carioca na semifinal da Libertadores.

“Ainda sem palavras para expressar o que sinto quando penso na noite de quarta-feira. Está doendo demais. Nós merecíamos uma sorte melhor, mas o futebol, às vezes, pode ser cruel”, iniciou dizendo.

“Entreguei o meu máximo, assim como todos os meus companheiros. Quero agradecer, do fundo do coração, a cada torcedor pelo apoio incondicional durante os 180 minutos”, completou em seguida.

O meio-campista teve seu chute defendido pelo goleiro Carlos Miguel, sendo o único atleta a não converter sua penalidade na disputa realizada na última quarta-feira, 21.

No confronto de volta, o Fluminense venceu o Palmeiras no tempo regulamentar por 1 a 0 e empatou o placar agregado da eliminatória. Escalado na equipe titular pelo técnico Marcão para substituir o lesionado Martinelli, Nonato assumiu a quarta cobrança da série tricolor. O volante registrava apenas uma cobrança de pênalti cobrada em toda a sua carreira profissional.

Confira o pronunciamento na íntegra

“Ainda sem palavras para expressar o que sinto quando penso na noite de quarta-feira. Tá doendo demais. Nós merecíamos uma sorte melhor, mas o futebol, às vezes, pode ser cruel.

Entreguei o meu máximo, assim como todos os meus companheiros. Quero agradecer, do fundo do coração, a cada torcedor pelo apoio incondicional durante os 180 minutos.

Um dia, meu filho Caio vai entender que, na vida, tão importante quanto vencer é ter coragem para encará-la de frente. Seguirei firme por ele e por todos os tricolores para, juntos, vencermos os próximos desafios.

Tenho certeza que sairemos dessa ainda mais fortes e que a tristeza que sentimos hoje será um combustível para as páginas bonitas que ainda serão escritas na nossa história”.