A reta final da temporada reserva definições importantes para o Fluminense. O clube carioca convive com incertezas sobre a continuidade do técnico Marcão para 2027 e o futuro de dois dos principais ídolos do elenco: o meia Paulo Henrique Ganso e o atacante Germán Cano, ambos com contrato válido até o fim de dezembro de 2026.
O que disse Marcão sobre o planejamento para 2027?
Questionado sobre o rendimento e a permanência dos atletas, Marcão adotou discurso cauteloso e evitou projetar o cenário da próxima temporada. O comandante tricolor fez questão de enaltecer o papel histórico da dupla e elogiou a liderança de Ganso no vestiário e dentro de campo.
“Eu só consigo falar de 2027 bem no final da temporada. São dois talentos, o 01 [Cano] é nosso ídolo, o Paulo [Henrique Ganso] nem se fala. Entrou em um momento que precisávamos do controle do jogo, ele ajustou a casa para mim. Ele é um cara que organiza a pressão. Muitos não conseguem enxergar isso, mas ele comanda de dentro e consegue controlar o jogo. Um pouco do Lucho hoje tem muito do que Paulo (Ganso) fez nesse período, às vezes controla e outras acelera o jogo”, disse.
Mesmo sem dar detalhes sobre a possibilidade de renovação ou não, afirmou que espera por um final positivo. “Não sei ainda o que vai ser decidido, temos o máximo respeito por esses dois jogadores. Pelo que fazem e já fizeram por nós. Espero que seja um final feliz para todo mundo”, completou.
Por que as negociações com Cano e Ganso foram adiadas?
Nos bastidores, a diretoria tricolor optou por suspender discussões contratuais para blindar o elenco e afastar distrações durante a reta decisiva de 2026. A prioridade absoluta é alcançar a classificação para a Copa Libertadores, meta esportiva essencial para definir a folha salarial e estruturar o planejamento financeiro do clube no próximo ciclo.