O zagueiro Thiago Silva admitiu que pode estender contrato com o Fluminense para a próxima temporada. Em declaração concedida nesta quarta-feira, 18, na chegada da delegação tricolor a São Paulo, o defensor revelou que a permanência depende de decisões alinhadas com sua família e de reuniões com a diretoria do clube.

O jogador destacou que a distância dos familiares é o principal ponto em debate antes de definir os próximos passos na carreira. A esposa do atleta e os filhos moram na Europa.

“É uma coisa que a gente vem pensando. Mais especificamente a distância para a minha família. Pela Isabelle, todo mundo sabe que é muito fechada comigo. Minha decisão… ela vai estar junto. A gente está conversando. Nos próximos dias, conversando com o Fluminense, a gente pode ter um presente de Natal, quem sabe”, afirmou.

Apesar da sinalização de um possível acordo, o capitão reforçou que a prioridade imediata é a disputa das rodadas decisivas do Campeonato Brasileiro. O objetivo do elenco comandado pelo técnico Marcão é garantir vaga na Copa Libertadores. O Flu está na quarta posição, com 57 pontos.