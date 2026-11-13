O Fluminense contou com o retorno do zagueiro Thiago Silva na atividade realizada na manhã desta sexta-feira, 13, no CT Carlos Castilho. O defensor se reapresentou ao elenco tricolor após aproveitar o período de descanso concedido durante a pausa da Data Fifa.
Ao contrário do restante do grupo, que retomou os trabalhos na última terça-feira, 10, o capitão recebeu dias adicionais de liberação por questões logísticas. Thiago Silva esteve na Inglaterra para visitar familiares e celebrar o aniversário do filho, recebendo da comissão técnica prazo estendido para organizar o deslocamento de volta ao Brasil.
Futuro indefinido e retornos no departamento médico
Com vínculo e permanência ainda indefinidos para a temporada de 2027, o camisa 3 tem, ao menos, mais quatro partidas garantidas pelo clube na reta final do ano. A programação do Fluminense prevê treinamentos até domingo, 15, data em que o elenco ganhará um novo dia de folga antes da retomada da preparação.
Além da reintegração de Thiago Silva, a movimentação desta sexta-feira teve a participação do zagueiro colombiano Millán, que concluiu a etapa de transição física após se recuperar de uma lesão muscular de grau 2 na coxa — estágio semelhante ao cumprido atualmente pelo volante Martinelli em atividades separadas. No Campeonato Brasileiro, o time carioca concentra esforços na busca por uma vaga direta na fase de grupos da Conmebol Libertadores de 2027.