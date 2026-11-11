O volante Martinelli avançou no processo de recuperação no Fluminense. O atleta realizou, no CT Carlos Castilho, a primeira atividade com bola desde que passou por uma artroscopia no joelho esquerdo para correção de uma lesão na patela.

Martinelli sentiu o problema no fim de outubro, durante o duelo de ida das semifinais da Copa Libertadores contra o Palmeiras, no Maracanã. Na ocasião, o camisa 8 precisou ser substituído no intervalo da partida.

O procedimento cirúrgico foi realizado em 26 de outubro. Desde então, o meio-campista cumpria rotina integral de fisioterapia nas dependências do clube para recuperar a estabilidade articular.

A previsão inicial dos médicos apontava para um retorno somente no ano seguinte. Entretanto, a evolução rápida do quadro clínico abriu margem para que a comissão técnica conte com o jogador nos confrontos finais do Campeonato Brasileiro, diante de Cruzeiro e Red Bull Bragantino, previstos para 27 de novembro e 2 de dezembro.

O Fluminense é o quarto colocado na classificação do torneio nacional, somando 57 pontos em 34 partidas. O próximo compromisso da equipe de Marcão ocorre contra o São Paulo, no Morumbis, em 19 de novembro.