Abel Ferreira garantiu classificação para a sua quarta final de Libertadores com o

Palmeiras. A equipe superou o Fluminense nos pênaltis, após derrota por 1 a 0 no tempo regulamentar no Nubank Parque, e aguarda o vencedor do confronto entre Flamengo e Estudiantes, que acontece na noite desta quinta.

O treinador português falou sobre mais um capítulo vitorioso à frente do Palmeiras e enalteceu a entrega do elenco e a classificação para a decisão, reforçando que o alto nível visto no clube parece tornar “mais fácil”a trajetória até a final.

“A verdade é que ando a tentar bater os próprios recordes e vocês fazem questão de lembrar que não sou bom o suficiente. Sempre procuro minha melhor versão. Queremos ganhar, é um grupo completamente diferente, muito mais jovem do que há dois anos.

Nossos atletas estão preparados, normalizamos algo muito difícil, chegar na final da Libertadores”, disse Abel.

Abel relembra trajetória no Palmeiras

O treinador também comparou o atual momento com o seu começo no clube. Abel destacou que, a cada ano, se sente mais responsável por levar o Palmeiras a mais finais e desempenhar melhor.

“Pensei que depois de ganhar a primeira seria mais feliz, e é exatamente o contrário, tudo cada vez mais pesado, como se tivesse obrigação de ganhar, como se o Palmeiras tivesse obrigação de ganhar. Não, a obrigação é de dar o melhor”, analisou.

Agora, o clube aguarda Flamengo ou Estudiantes para definir a decisão. Entretanto, Abel afirmou que não terá um rival preferido para a final. “Queria estar na final, era nosso grande objetivo e quando chegar nesta final, vamos prepará-la. Não escolhemos adversário, finais são sempre difíceis e se jogam para se ganhar”, completou.

O retrospecto de Abel Ferreira em decisões continentais

A classificação consolida a consistência do clube na América do Sul durante o trabalho da comissão técnica portuguesa. Desde o início de sua passagem, Abel Ferreira levou a equipe aos títulos continentais de 2020 e 2021, além do vice-campeonato de 2025 diante do Flamengo.

A final da Libertadores está marcada para o dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.