Um dos principais eventos do continente sul-americano, a final da Copa Libertadores costuma ser sinônimo de alta demanda por ingressos. Desde que o modelo de decisão em jogo único foi adotado, o evento registra em média 53 mil torcedores.

Para esta edição, os números também devem ser elevados na medida em que, após a abertura das vendas de entradas destinadas para o público geral, todas as 21 mil esgotaram em apenas 20 minutos.

A partir das 10h desta sexta-feira, 6, fica disponível a venda para os setores destinados unicamente à torcida do Palmeiras. Diante da elevada demanda por ingressos, algumas informações são importantes para o torcedor se prevenir de possíveis tentativas de golpes.

A venda se dá pelo site ElevenTickets – Libertadores, a partir do endereço “libertadores.eleventickets.com”. A outra possibilidade de compra é por meio da Absolut Sports, única empresa oficialmente autorizada a promover e comercializar pacotes de hospitalidade que incluem ingressos e hospedagem para as finais da Libertadores e Sul-Americana em 2026.

“A recomendação é que a compra seja feita sempre em canais e sites oficiais do evento em questão, que é por onde o torcedor poderá contar com as devidas garantias e ter a certeza de que terá acesso ao ingresso após o pagamento”, alerta Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply ElevenTickets, empresa responsável pela plataforma de venda de ingressos, pelo atendimento ao torcedor e pelo controle de acessos no dia da final.

Também é importante guardar os e-mails de confirmação e os comprovantes de pagamento. “Esses registros podem ser necessários em eventuais contestações ou solicitações futuras”, explica Tironi, que acrescenta: “além de certificar-se do endereço correto do site, ofertas com preço muito abaixo do mercado também são fortes indícios de fraude e precisam ser analisadas com cuidado”.

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Outro desafio consiste no combate ao cambismo digital, prática ilegal de compra de ingressos para revenda por um preço muito acima do valor original. A infração, além de expor os torcedores a preços abusivos, também abre margem para golpes, já que a compra não oferece garantias e a procedência do ingresso não pode ser comprovada.

Uma das alternativas adotadas para combater tal prática é a limitação da compra de ingressos por CPF, para garantir a individualização e a rastreabilidade das entradas. Em geral, é permitida apenas a compra de um ingresso por CPF, salvo se o torcedor também tiver dependentes menores de idade. Nesses casos, poderão reservar mais bilhetes para até três dependentes.