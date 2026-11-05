Abel Ferreira completa seis anos de sua estreia como treinador do Palmeiras, nesta quinta-feira, 5. A coincidência será marcada justamente em um dia de jogo, já que o Verdão recebe o Remo, no Nubank Parque, às 19h30, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foi em 5 de novembro de 2020 que o português comandou sua primeira partida pelo clube, na vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pela Copa do Brasil. Contratado seis dias antes, Abel iniciava uma trajetória que o transformaria em um dos treinadores mais vitoriosos da história.

Naquele momento, o português tinha pouco mais de três anos de experiência como treinador profissional. Havia trabalhado nas categorias de base do Sporting, no Braga B, na equipe principal do Braga e no PAOK, da Grécia. Seis anos depois, Abel soma 11 títulos, 13 finais disputadas e recordes, como o de ser o treinador mais longevo da história do clube em uma única passagem, além do maior campeão.

O português dirigiu o Alviverde em 414 partidas, somando 244 vitórias, 94 empates e 76 derrotas, com 697 gols marcados e 328 sofridos. O trabalho, porém, teve jogos comandados por João Martins, Vitor Castanheira e Carlos Martinho. O retrospecto geral soma 460 jogos, 269 vitórias, 108 empates e 83 derrotas. O aproveitamento total é de 66,3% dos pontos disputados.

Os títulos de Abel Ferreira

Abel Ferreira é o treinador com mais títulos na história do Palmeiras. São 11 conquistas em seis anos de trabalho.

Libertadores: 2020 e 2021

Campeonato Brasileiro: 2022 e 2023

Copa do Brasil: 2020

Campeonato Paulista: 2022, 2023, 2024 e 2026

Recopa Sul-Americana: 2022

Supercopa do Brasil: 2023

A coleção faz de Abel Ferreira o maior campeão internacional da história do clube. Também é o único treinador na história do futebol brasileiro a conquistar Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, estadual, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil.

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O recordista de finais

Abel Ferreira é o treinador que mais vezes levou a equipe a uma decisão. São 13 finais, com oito títulos e cinco vice-campeonatos. Entre as conquistas estão as duas Libertadores, a Copa do Brasil de 2020 e os Paulistas de 2022, 2023 e 2024. O treinador também foi vice da Libertadores de 2021, do Mundial de Clubes de 2021, da Recopa de 2021, do Paulista de 2021 e da Supercopa do Brasil de 2021 e 2024.

O técnico disputará a 14ª final pelo Palmeiras no dia 28 de novembro, contra o Estudiante, em busca de mais uma Libertadores. A competição continental é um dos principais capítulos da passagem de Abel pelo Palmeiras.

Desde que assumiu, comandou o Verdão em 50 jogos, vencendo 33, empatando 13 e perdendo quatro. Foram 117 gols marcados e 34 gols sofridos. O aproveitamento é de 75,3% dos pontos disputados.

Nesse período, a comissão também estabeleceu duas marcas importantes: a maior sequência invicta do Palmeiras na história da Libertadores, com 18 jogos.