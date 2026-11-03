O atacante Flaco López e o lateral-direito Agustín Giay, ambos do Palmeiras, foram convocados para defender a seleção argentina na última Data Fifa da temporada. A confirmação da lista ocorreu pelo técnico Lionel Scaloni nesta terça-feira, dia 3.

A equipe nacional tem dois amistosos programados em solo argentino durante a janela internacional de novembro. O primeiro jogo será disputado contra o Uruguai no dia 13 de novembro, no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires. Em seguida, a seleção argentina enfrenta a Costa Rica no dia 17 de novembro, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.

A presença dos atletas na convocação traz impactos diretos na reta final do Campeonato Brasileiro Série A. O último compromisso dos argentinos termina no dia 17 de novembro, apenas um dia antes da partida do clube paulista contra o Cruzeiro, válida pela 35ª rodada da competição.

Com o confronto agendado para o dia 18 de novembro, às 20h30, no Mineirão, o departamento de futebol do Verdão acompanha a logística de deslocamento para definir o aproveitamento da dupla em Belo Horizonte.