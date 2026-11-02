Após a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, em confronto válido pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o meia-atacante Jhon Arias saiu em defesa do Palmeiras. A fala aconteceu diante dos questionamentos sobre o rendimento ofensivo da equipe alviverde.

Titular no duelo eliminatório, o jogador colombiano contestou as avaliações negativas dirigidas ao elenco. Arias também ressaltou que o clube permanece em disputa direta pelos principais objetivos do calendário no futebol nacional. Além da Copa do Brasil, a equipe está na final da Libertadores e ocupa a vice-liderança do Brasileirão.

“Vou falar se o Palmeiras está devendo? É o único time do Brasil que está nas três competições ainda vivo, imagina os outros 19 da Série A. Às vezes a gente normaliza o que acontece aqui, mas devendo, acho que zero”, iniciou Arias na zona mista.

“O importante era chegar nessa fase do ano vivo em todas as frentes. E valorizar que o Palmeiras é o único time do Brasil com essa capacidade”, complementou.

Vantagem construída para o duelo de volta

Com o triunfo assegurado pelo gol de Maurício no primeiro embate, o Palmeiras depende de um empate no jogo de volta para alcançar a decisão da competição. Antes do reencontro decisivo com o Vasco, a equipe treinada por Abel Ferreira volta as atenções para a sequência do Brasileirão. Nesta quinta-feira, 5, a equipe alviverde enfrenta o Remo, às 19h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 34ª rodada do torneio nacional.