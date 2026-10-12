O ciclismo faz parte da rotina de Lionel Scaloni longe dos gramados de futebol. No último domingo, 11, o treinador da seleção argentina aproveitou a pausa nos compromissos da equipe nacional para participar da quarta edição do Gran Fondo Buenos Aires, completando o percurso principal de 129 quilômetros pelas vias da capital.

Scaloni registrou a marca oficial de 3 horas, 17 minutos e 21 segundos. A prova, que teve largada às 6h no Parque Sarmiento, reuniu cerca de 3.500 competidores e passou por pontos emblemáticos da cidade, como os arredores do estádio Monumental e o Obelisco. O técnico manteve uma velocidade média superior a 39 kms/h.

Experiência de pedalar pelas ruas sem trânsito

Em entrevista concedida ao canal de notícias argentino A24, o treinador comentou sobre a sensação de transitar pelas vias com as autopistas e avenidas totalmente fechadas para o fluxo de automóveis. O comandante destacou que praticar o esporte pelas ruas da cidade com tranquilidade e proteção representou a principal motivação para encarar o desafio.