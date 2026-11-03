O Palmeiras divulgou o cronograma de venda de ingressos para a decisão da Copa Libertadores de 2026 contra o Estudiantes. A comercialização para a torcida alviverde começa nesta sexta-feira, 6, às 10h (horário de Brasília), voltada com exclusividade inicial aos participantes do programa de sócios do clube, chamado Avanti.

Como funciona o cronograma e os valores

A comercialização dos bilhetes ocorre exclusivamente por meio da plataforma oficial da Conmebol. Os ingressos do setor do clube paulista têm valor de 95 dólares, cerca de R$ 515 , de acordo com a cotação atualizada.

O processo foi estruturado em seis etapas consecutivas, distribuídas conforme a classificação de pontuação e os respectivos planos dos associados. Os torcedores com maior assiduidade compram nas primeiras janelas, enquanto os demais membros adquirem nas etapas seguintes.

Quando abre a venda ao público geral

Se restarem entradas disponíveis após as janelas para os sócios, a venda aberta para torcedores sem plano Avanti está agendada para este domingo, dia 8, entre 10h e 22h.

Anteriormente, a carga de 21 mil ingressos mistos colocada à disposição pela confederação se esgotou em 20 minutos.

Local e data da decisão continental

A final em jogo único diante da equipe argentina será disputada no dia 28 de novembro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu. O Palmeiras passou pelo Fluminense em uma das seminfinais, enquanto o Estudiantes passou pelo Flamengo.