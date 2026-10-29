A Conmebol e a fornecedora Puma apresentaram o modelo CUMBRE, bola exclusiva da final da Copa Libertadores de 2026. A decisão continental será disputada entre Palmeiras e Estudiantes, no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

O desenho da bola mantém uma base branca tradicional e incorpora faixas em preto e dourado em curvas ao redor da marca e do emblema da competição continental. Os elementos dourados fazem alusão direta à taça do torneio e ao lema da Glória Eterna.

O nome CUMBRE significa ápice ou cume em espanhol, traduzindo o momento decisivo da disputa pelo troféu continental.

O equipamento conta com a certificação FIFA Quality Pro e preserva as especificações aplicadas ao longo de toda a temporada do torneio e da Copa Sul-Americana.