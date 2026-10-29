O clássico paulista entre Santos e Palmeiras terminou sem gols na noite desta quarta-feira, 28, no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em um duelo marcado pelo equilíbrio e por atuações decisivas dos goleiros Diógenes e Carlos Miguel, o placar de 0 a 0 teve um peso maior para os visitantes.

Com o resultado, o Palmeiras garantiu matematicamente, restando cinco jogos para o fim de sua campanha, ao menos uma vaga na fase prévia da próxima edição da Libertadores. No entanto, abriu a possibilidade de o Flamengo ampliar sua vantagem na liderança. No momento, os times estão empatados em 70 pontos, mas o Rubro-Negro ainda joga na rodada, diante do Vasco, na quinta-feira, 29.

Equilíbrio e paredão alviverde

O confronto começou com as duas equipes se estudando no meio de campo e demonstrando cautela. O Santos, empurrado por sua torcida e buscando se aproximar do G-5, tentava encurralar o adversário, mas esbarrava na forte marcação palmeirense e na dificuldade de criar chances claras. A melhor oportunidade da primeira etapa veio apenas nos minutos finais, quando Gabriel Barbosa recebeu passe de Everton e saiu cara a cara com Carlos Miguel. O goleiro do Verdão fez uma grande defesa aos 43 minutos, garantindo o zero no placar antes do intervalo.

Brasileiro Série A - 2026 Classificação Classificação # Times PG J V E D GP GC SG % Últimos Jogos 1 Flamengo 70 32 21 7 4 64 27 37 73 % ✓ − ✓ ✓ ✓ 2 Palmeiras 70 33 20 10 3 56 22 34 71 % ✓ ✓ ✓ ✓ − 3 Cruzeiro 54 32 16 6 10 51 46 5 56 % ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ 4 Athletico-PR 54 32 15 9 8 50 38 12 56 % ✓ − ✓ ✕ − 5 Fluminense 54 33 15 9 9 52 42 10 55 % ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ 6 Bahia 53 33 14 11 8 47 40 7 54 % ✕ ✕ ✓ ✕ − 7 Atlético-MG 50 32 14 8 10 44 38 6 52 % ✓ − ✓ ✓ ✕ 8 Santos 47 33 12 11 10 49 47 2 47 % − ✕ ✓ − − 9 RB Bragantino 44 33 12 8 13 42 38 4 44 % − ✓ − ✕ ✓ 10 São Paulo 43 33 12 7 14 37 38 -1 43 % ✕ ✕ ✓ ✓ − 11 Botafogo 39 33 10 9 14 44 52 -8 39 % ✕ ✕ − ✓ ✕ 12 Coritiba 39 32 10 9 13 38 50 -12 41 % ✕ ✕ − ✕ ✕ 13 Vasco 38 31 10 8 13 39 45 -6 41 % ✓ ✓ − ✕ ✓ 14 Vitória 38 32 10 8 14 35 46 -11 40 % ✕ ✓ ✕ − − 15 Mirassol 37 32 9 10 13 37 45 -8 39 % ✓ − ✕ ✓ − 16 Internacional 35 33 8 11 14 37 42 -5 35 % ✓ − ✕ ✓ ✕ 17 Grêmio 34 32 8 10 14 35 44 -9 35 % − − − ✕ ✓ 18 Corinthians 33 32 8 9 15 34 42 -8 34 % ✕ ✕ ✕ − ✕ 19 Remo 29 33 6 11 16 35 50 -15 29 % ✕ − − − ✕ 20 Chapecoense 21 32 4 9 19 32 66 -34 22 % ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ Simular os jogos que faltam →

Milagres e bola salva em cima da linha

Na volta para o segundo tempo, o panorama seguiu truncado. O técnico Abel Ferreira promoveu substituições no atacado para tentar mudar a postura do Palmeiras, que apostava nos contra-ataques. A reta final do jogo, no entanto, pegou fogo e exigiu o máximo dos sistemas defensivos. Aos 34 minutos, após cruzamento da esquerda, Gabriel Bontempo arrematou e viu Arthur salvar a bola em cima da linha. Pouco depois, Carlos Miguel voltou a brilhar ao voar no ângulo esquerdo para espalmar uma cobrança de falta do próprio Bontempo.

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Do outro lado, Diógenes não ficou para trás. O goleiro santista já havia defendido no reflexo um chute forte de Flaco López aos 30 minutos e, aos 44, operou um milagre. Após cruzamento rasteiro de Felipe Anderson, Vitor Roque ganhou da marcação e finalizou, mas parou em uma intervenção espetacular do camisa 1 do Peixe, selando a igualdade definitiva.

Situação na tabela e próximos compromissos

Os números da partida refletiram a paridade em campo, com 51% de posse de bola para o Palmeiras e exatas cinco finalizações no gol para cada lado. Com o empate, o Verdão chega a 70 pontos na vice-liderança e mantém uma sequência de cinco jogos de invencibilidade na competição, somando quatro vitórias e este empate. Já o Santos, que vinha de um 1 a 1 com o Bahia, soma agora 47 pontos na 8ª colocação.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, 1, contra o Vasco, pela Copa do Brasil. O Peixe joga na segunda-feira, 2, diante do RB Bragantino, em compromisso válido pelo Brasileirão.