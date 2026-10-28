Neymar foi punido por dois jogos de suspensão pela Segunda Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quarta-feira, 28. A decisão foi tomada após o atleta cobrir a boca durante discussão com Rodrigo Nestor em empate em 1 a 1 entre Santos e Bahia, no último sábado, pelo Brasileirão.

O camisa 10, que já havia recebido um cartão amarelo por jogar a bola no meio-campista do Bahia, recebeu o cartão vermelho direto por violar a Lei Vini Jr. A defesa do jogador ainda pode recorrer a decisão, tomada em primeira instância.

A punição que o jogador poderia receber variava de 1 a 6 partidas. No entanto, o atleta já acumulava duas partidas de suspensões consecutivas. A primeira, automática, foi pelo terceiro cartão amarelo na competição, enquanto a segunda, foi causada pelo vermelho direto no confronto contra o Bahia.

Com a suspensão, Neymar vai perder três jogos: contra o Palmeiras, nesta quarta, Red Bull Bragantino e Coritiba. O jogador deve voltar apenas após a Data Fifa de novembro, contra o Grêmio.

A Procuradoria do STJD havia enquadrado o craque no artigo 191, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata do descumprimento de determinações de entidades esportivas; e no artigo 258, que aborda condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva.