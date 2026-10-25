Antes do início do segundo tempo entre Santos e Bahia, na Vila Belmiro, Neymar acabou expulso por colocar a mão na boca durante uma discussão com Rodrigo Nestor. A atitude do camisa 10 foi enquadrada na Lei Vini Jr., que prevê punição com cartão vermelho direto para o jogador que cobrir intencionalmente a boca com a mão ou a camisa durante uma discussão ou confronto em campo.

O veterano do Santos ainda correu atrás de Nestor antes de deixar o campo revoltado. O Bahia vencia o jogo por 1 a 0.

Neymar x Rodrigo Nestor

O atrito entre Rodrigo Nestor e Neymar teve início após uma falta do meio-campista do Bahia sobre o astro santista, que reagiu jogando a bola contra o adversário ao se levantar e por isso recebeu cartão amarelo.

Em entrevista ao SporTV, Nestor desabafou: “Foi uma falta normal de jogo. Fui dar a mão para ele e ele [Neymar] jogou a bola em mim. Depois ouvi uma série de coisas. Fui muito bem educado pelos meus pais, agradeço muito e sei muito bem de onde vim. Nasci em Itaquera, era difícil chegar aonde cheguei e estou orgulhoso de vestir a camisa do Bahia. Ele sabe o que falou para mim. Foi desrespeitoso em relação a mim e à camisa do Bahia. Ele é um ídolo para todo mundo como jogador, mas hoje falhou como pessoa pela forma como falou. Não se deve fazer esse tipo de coisa. Aprendi muito bem com meus pais e agradeço pela educação que me deram. Eu nunca falaria algo assim.

Questionado para detelhar o que Neymar disse a ele, Nestor desconversou: “Prefiro não falar porque tem muita criança assistindo e não foi uma coisa legal.”

Neymar suspenso

Neymar ficará fora dos dois próximos jogos do Santos pelo Brasileirão. Cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e mais um jogo pela expulsão.

Sendo assim, ele não enfrentará Palmeiras e Bragantino e só deve retornar aos gramados após a Data Fifa.