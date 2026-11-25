Durante passagem por Salvador, o treinador Pep Guardiola revelou qual time treinaria no Brasil. Em entrevista ao ex-atacante Romário, o espanhol afirmou que aceitaria comandar o Bahia caso trabalhasse no país. O comandante, no entanto, brincou se a equipe teria as condições para pagar seu salário.
“Treinaria o Bahia. Não sei se tem muito dinheiro para me pagar, mas o Bahia eu treinaria”, revelou Guardiola para a Romário TV.
Atualmente, Guardiola atua como embaixador global do Grupo City, conglomerado que gere a SAF da equipe baiana. O treinador admitiu que o calendário europeu dificulta acompanhar regularmente as partidas do futebol nacional, mas reforçou o apreço pelo clube.
“Não muito. Não tinha tempo. Agora, um pouco mais porque tenho tempo. Mas nos últimos anos vi muito pouco. Primeiro porque não passa na Europa. […] Bahia. É o clube do meu coração”, destacou.
Agenda institucional em Salvador
A declaração ocorreu durante uma visita com compromissos institucionais na capital baiana. Na ocasião, Guardiola conheceu as instalações do Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, viu as obras do novo CT e acompanhou o jogo entre Bahia e Coritiba pelo Brasileirão.