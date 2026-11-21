O técnico Pep Guardiola desembarcou em Salvador para cumprir agenda institucional junto ao Bahia e ao Grupo City, dono da SAF do clube. Após visitar as instalações do clube na tarde de sexta-feira, 20, o treinador espanhol teve um encontro com personalidades soteropolitanas, entre elas o cantor Gilberto Gil.

O encontro com Gil aconteceu no Cine Glauber Rocha, cinema de rua da capital baiana, onde foi exibido o documentário “O Bahia é o Mundo – A Era City”, produzido pelo clube. Além de artistas, jogadores do clube, como Everton Ribeiro, estiveram ao lado de Guardiola.

A noite de sexta-feira terminou no Clube do Samba, tradicional casa de samba em Salvador. Pep Guardiola foi flagrado em vídeos nas redes sociais dançando e cantando ao lado de Ferran Soriano, CEO global do Grupo City.

Como foi a visita ao CT Evaristo de Macedo

Durante a passagem pelo Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, localizado na Região Metropolitana de Salvador, Guardiola conheceu a infraestrutura tricolor. O comandante esteve acompanhado da diretoria e conversou com o técnico Rogério Ceni, além de membros da comissão técnica e jogadores do elenco principal.

Presença nas tribunas da Arena Fonte Nova

O itinerário em solo soteropolitano ainda inclui a presença de Guardiola na Arena Fonte Nova neste sábado, 21. Ao lado de Ferran Soriano o técnico irá acompanhar o duelo do Esquadrão de Aço diante do Coritiba, válido pelo Campeonato Brasileiro.