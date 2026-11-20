Em um período sabático da função de treinador, Pep Guardiola está aproveitando seus dias no Brasil. Depois de participar de eventos em São Paulo, onde encontrou os técnicos Fernando Diniz, ex-Corinthians, e Abel Ferreira, do Palmeiras, o catalão conheceu as instalações do Bahia.

O Tricolor de Aço faz parte do Grupo City, que administra o Manchester City, da Inglaterra, ex-clube de Guardiola. A visita ao Centro de Treinamento Evaristo de Macedo foi registrada pela equipe baiana nas redes sociais. No vídeo, é possível ver o treinador conversando com Rogério Ceni e outros funcionários.

A programação de Pep no Brasil envolve a ida à Arena Fonte Nova para assistir a próxima partida do Bahia, contra o Coritiba, no próximo sábado 21, às 17h30 (de Brasília). O CEO do Grupo City, Ferrán Soriano, estará ao lado de Guardiola no estádio.