O Bahia relacionou 25 jogadores para a partida contra o Grêmio nesta quarta-feira, 18, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação tricolor tem uma novidade no sistema defensivo, mas precisou assimilar uma ausência de última hora no ataque.

A principal notícia positiva na lista é o retorno do zagueiro Marco Moreno. O defensor foi reintegrado ao grupo após desfalcar a equipe na rodada anterior em decorrência de um quadro de intoxicação alimentar.

Por outro lado, o técnico Rogério Ceni não terá à disposição o atacante Kike Olivera. O atleta uruguaio sentiu dores na região do púbis e acabou vetado pelo departamento médico, permanecendo em Salvador para tratamento. Ele tem vínculo contratual com o clube gaúcho, mas estava liberado para atuar no confronto.

O duelo em Porto Alegre reúne adversários em situações opostas na competição nacional. O Tricolor de Aço soma 53 pontos na 6ª posição e busca um triunfo fora de casa para brigar pela classificação à Copa Libertadores. Já o Grêmio tenta escapar da zona de rebaixamento, figurando no 18º lugar, com 37 pontos.