O Santos realizou mais uma sessão de treinamentos no CT Rei Pelé com foco no confronto contra o Bahia, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste sábado, 24, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Durante a movimentação técnica comandada pelo treinador Cuca e divulgada pelo clube nesta quarta-feira, dia 21, o atacante Gabigol chamou a atenção ao aproveitar um rebote e empurrar a bola para o fundo das redes. O jogador comemorou a finalização com festa entre os atletas presentes na atividade.

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Logo após balançar as redes, o camisa 9 santista brincou abertamente sobre sua facilidade em concluir as jogadas em direção à meta. “Eu tenho o perfume dela. Ela me ama e eu amo ela”, afirmou o atacante em tom bem-humorado.

Principal goleador do elenco do Peixe na atual temporada, o atleta contabiliza 25 gols e segue como peça central para a sequência do clube na reta decisiva da competição nacional.