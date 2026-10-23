O lateral esquerdo Marlon e o atacante Carlos Vinícius concederam entrevista coletiva nesta sexta-feira, 23, na Arena, e manifestaram apoio ao técnico Renato Gaúcho. As lideranças do elenco do Grêmio defenderam o comandante e dividiram a responsabilidade pelo momento da equipe no Campeonato Brasileiro.

Os jogadores rebateram dúvidas sobre o clima no vestiário após declarações recentes de Renato. Carlos Vinícius destacou a boa relação no dia a dia de trabalho e frisou o respaldo irrestrito do grupo às cobranças do treinador.

“Estamos cansados de saber que o Renato é um grande gestor de grupo”, disse. “E nas últimas duas semanas, já o colocaram na cruz como o pior gestor. Talvez no calor de um pós-jogo, falou coisas além do ponto, mas sabemos de tudo. Nós que estamos dentro do clube assinamos embaixo porque ele não falou só da boca para fora”.

O lateral Marlon pontuou que o elenco precisa dar uma resposta prática dentro de campo para afastar a equipe da zona de rebaixamento. “Se as atuações do Grêmio fossem boas, os jogadores e o trabalho seriam elogiados. Temos sido cobrados porque foi gasto bastante dinheiro para botar um elenco que, na teoria, era para ser mais competitivo. Durante a temporada inteira, eu disse que treinador não entra em campo. Temos que entender que a responsabilidade também é dos jogadores”, afirmou.

O clube tricolor soma 31 pontos e ocupa a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento. O foco está na preparação para o confronto contra o Coritiba, marcado para segunda-feira, 26, no Estádio Couto Pereira.