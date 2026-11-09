Após o empate em 1 a 1 com o Atlético-MG que garantiu a classificação do Grêmio para a final da Copa do Brasil, o técnico Renato Portaluppi utilizou o resultado para defender as decisões tomadas pela comissão técnica nas últimas semanas. O treinador destacou que a estratégia de gerenciar o elenco para conciliar duas frentes foi determinante para o sucesso.

Durante a entrevista coletiva pós-jogo, o comandante gremista relembrou os questionamentos recebidos ao escalar uma equipe alternativa contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, sustentando que a medida preservou os atletas para os momentos decisivos.

“Nós conseguimos vitórias importantes no Brasileiro, só que nós estávamos a cada três dias em duas competições e tendo que matar sempre um leão a cada jogo, tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil. Quando eu falei pra vocês que algumas pessoas me criticaram no jogo contra o Flamengo, eu sei o que eu faço, eu sou pago pra pensar. As pessoas têm que entender isso”, afirmou o treinador em entrevista coletiva, segundo o ge.globo.

Confiança e postura na eliminatória

Ao abordar a pressão exercida pelo adversário na partida decisiva e a própria postura diante das exigências no cargo, Renato expressou confiança na execução tática e no trabalho realizado com os jogadores.

“Sim, eu sou o cara. Eu falei na hora para eles, durante o vídeo, que a torcida do Atlético-MG é uma torcida forte. Eles vão acreditar, mas nós também vamos acreditar. Nós vamos respeitar o adversário, como a gente sempre respeitou.Todos sabiam que seria sofrido, mas nós soubemos sofrer. Sabíamos que isso iria acontecer, mas soubemos entrar no jogo, soubemos competir com o adversário. O importante é que a gente conseguiu o nosso objetivo, que era irmos para a final”, declarou o técnico.

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Renato ainda reforçou a segurança em sua metodologia para ajustar o desempenho da equipe em curto intervalo: “Com toda humildade eu vou te falar isso. Eu falei alguns dias atrás que eu era muito bom. Muito bom mesmo. Eu continuo falando que eu confio muito no meu trabalho, confio nas pessoas que trabalham comigo, em todo mundo. Para você corrigir tudo isso em pouco tempo e dar resultado, tem que ser muito bom. Desculpa”, completou.