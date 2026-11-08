Neste sábado, 7, o Grêmio empatou com o Atlético-MG por 1 a 1 e conquistou não apenas vaga para a final da Copa do Brasil, mas também a possibilidade de jogar a Libertadores 2027. Isso porque, a presença tricolor no maior torneio continental ainda não está assegurada.

Em 2026, a Copa do Brasil disponibiliza duas vagas para a Libertadores: o campeão garante presença na fase de grupos, enquanto o vice participa da segunda eliminatória.

No entanto, caso o Palmeiras elimine o Vasco, o Verdão entraria na final já com vaga na fase de grupos, conquistada no Brasileirão após vitória contra o Remo — além de poder carimbar essa vaga direta como campeão da Libertadores.

Com isso, o vice-campeão da Copa do Brasil também ganharia uma ida direta para a mesma etapa da competição internacional.

Acontece que o regulamento da Conmebol preve apenas representantes das primeiras divisões nacionais no torneio continental. Por isso, caso o Grêmio não consiga subir na tabela do Brasileirão, ele perderia a chance de disputar a próxima edição do torneio, uma vez que a vaga em questão seria redistribuída aos times da Série A.

Até o final do certame nacional, a equipe comandada por Renato Gaúcho enfrenta Bahia (casa), Santos (fora), Corinthians (fora) e Mirassol (casa).