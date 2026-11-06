O Cruzeiro prepara uma reformulação importante em seu elenco feminino para a temporada 2027. Recém-consagradas campeãs da Copa Libertadores em Quito, as atacantes Letícia Ferreira e Vanessinha, além da lateral-esquerda Gisseli, têm saídas encaminhadas da Toca da Raposa ao término de seus contratos, em dezembro. Enquanto Letícia e Gisseli estão perto de acertar com o São Paulo, Vanessinha tem negociações adiantadas para defender o Grêmio.

Fim de vínculo e proximidade com o São Paulo

Tanto Letícia Ferreira quanto Gisseli possuem contratos válidos apenas até o fim de 2026 e não chegaram a um acordo para renovação com a diretoria celeste. Com isso, ambas ficaram respaldadas pela legislação para firmar pré-contratos com novas equipes desde o mês de julho, com o clube paulista surgindo como destino provável da dupla.

Contratada em 2025, Letícia Ferreira encerra sua passagem com status de protagonista ofensiva. Logo em seu primeiro ano, a camisa 9 sagrou-se artilheira da equipe com 27 gols em 30 partidas, ajudando na campanha do vice-campeonato do Brasileirão. Ao todo, a centroavante acumula 50 jogos e 32 gols pela Raposa — o último deles decisivo ao marcar o gol de empate contra o Corinthians na decisão da Libertadores, que levou a disputa para as penalidades.

Gisseli também desembarcou em Belo Horizonte em 2025 e firmou-se como peça indiscutível no esquema tático de Jonas Urias. Titular absoluta ao longo da campanha continental, a lateral-esquerda encerra sua trajetória com 65 partidas disputadas, 12 gols assinalados e cinco assistências distribuídas com a camisa azul.

Despedida da recordista de jogos

A barca celeste conta ainda com a provável saída de Vanessinha rumo ao futebol gaúcho. A atacante é a atleta com maior número de partidas oficiais na história da categoria feminina do Cruzeiro, presente desde a fundação do departamento, em 2019.

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Ao longo de quase oito temporadas na Toca da Raposa, Vanessinha acumulou 152 jogos e balançou as redes em 49 ocasiões. No período, conquistou quatro edições do Campeonato Mineiro e coroou sua trajetória com a taça inédita da Libertadores antes de acertar bases com a diretoria gremista para 2027.