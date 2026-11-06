A Quarta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou nesta sexta-feira, 6, os atacantes Kaio Jorge e Wesley, do Cruzeiro, por episódios ocorridos no clássico contra o Atlético Mineiro disputado no final de outubro, pelo Campeonato Brasileiro.

O tribunal optou pela absolvição do camisa 9, enquanto Wesley acabou punido com um jogo de suspensão. Ambos os atletas haviam sido denunciados com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva.

Autor do gol que garantiu a vitória celeste por 1 a 0 na Arena MRV, Kaio Jorge respondeu pelas provocações dirigidas à torcida rival durante e após o encerramento do confronto — incluindo gestos de silêncio, declarações sobre o estádio adversário e o ato de arremessar grãos de milho no gramado após o apito final.

Já a punição a Wesley foi motivada pela citação em súmula do árbitro Raphael Claus, que relatou um gesto obsceno feito pelo atleta em direção aos torcedores atleticanos ao término da partida. O episódio gerou atrito entre as diretorias dos dois clubes ainda no estádio.

Em razão da sanção imposta pelo tribunal, o atacante desfalcará o Cruzeiro na partida contra o Palmeiras, agendada para o dia 18 de novembro, no Mineirão, após o encerramento da Data Fifa.