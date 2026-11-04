Os atacantes Kaio Jorge e Wesley, do Cruzeiro, foram denunciados pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Os atletas serão julgados nesta quinta-feira, 05, pela 4ª Comissão Disciplinar do tribunal desportivo.

O processo disciplinar decorre dos incidentes registrados na vitória celeste por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do único gol da partida, Kaio Jorge gerou polêmica tanto na comemoração diante da torcida rival quanto em suas declarações posteriores.

“Pressão nenhuma. Me sinto super confortável no clássico. Inclusive, para o ano que vem, a diretoria do Atlético precisa contratar zagueiros melhores para me marcar, porque, senão, vai tomar gol de novo. Estava pensando já. Eles trocam (zagueiros), botam titular, reserva, contratam… Não tem jeito. Sempre que forem me marcar, vai ter gol”, afirmou Jorge em entrevista na zona mista.

Além da declaração, o atacante comemorou pedindo silêncio aos mandantes e atirou grãos no gramado após o apito final. Já Wesley, que permaneceu como opção no banco de reservas, respondeu a copos jogados em direção aos suplentes com gestos ofensivos, o que foi relatado na súmula da partida pelo árbitro Raphael Claus.

Ambos os jogadores foram formalmente enquadrados no Artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, dispositivo que trata de condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva. As penalidades previstas no regulamento variam de uma a seis partidas de suspensão, embora a legislação desportiva autorize a aplicação de apenas advertência em faltas de menor potencial lesivo.