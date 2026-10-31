O zagueiro João Marcelo teve confirmada uma lesão no joelho direito e não atuará mais pelo Cruzeiro nesta temporada. O atleta, que é titular da equipe de Artur Jorge, passará por uma artroscopia e tem retorno previsto apenas para janeiro de 2027, desfalcando a equipe nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu com João Marcelo

O defensor sentiu dores na articulação durante o segundo tempo do clássico contra o Atlético-MG, disputado na Arena MRV, e precisou deixar o gramado. Conforme noticiado pelo ge e apurado pelo Central da Toca, exames de imagem realizados na sexta-feira, 30, diagnosticaram a gravidade do quadro.

Apesar da necessidade de intervenção cirúrgica simples, a avaliação médica apontou que o caso difere da grave contusão sofrida pelo jogador no início de 2025, pois desta vez não houve ruptura do ligamento cruzado anterior.

Impacto no elenco

A baixa ocorre em um momento decisivo da competição nacional. O zagueiro havia assumido a condição de titular nas últimas oito rodadas, consolidando uma parceria com Jonathan Jesus no setor defensivo.

Para suprir a ausência de João Marcelo nas partidas restantes do torneio, o elenco celeste dispõe de opções como Fabrício Bruno e Lucas Villalba para a montagem da zaga titular.