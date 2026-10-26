O atacante Kaio Jorge manifestou publicamente seu apoio a uma eventual reintegração de Gabriel Barbosa ao elenco do Cruzeiro para a temporada de 2027.

Emprestado ao Santos até o final de dezembro de 2026, Gabigol possui vínculo contratual com a equipe mineira até o fim de 2028, mas segue com sua situação indefinida para o próximo ano.

Em entrevista concedida à RomárioTV, Kaio Jorge relembrou os momentos em que atuou ao lado do companheiro durante a temporada de 2025, sob a orientação do técnico Leonardo Jardim, ocasião em que Gabigol desempenhou funções adaptadas como meia e ponta.

“Quanto mais jogador com qualidade no time, melhor pro Cruzeiro. Ele pode também jogar ao meu lado, como foram algumas partidas do ano passado com o Jardim. Acabou dando assistência para mim, eu dei passe para ele também. O Gabi me ajudou bastante quando chegou, é um cara muito respeitado por tudo que fez”, declarou o centroavante titular.

Em sua primeira passagem pelo clube belo-horizontino em 2025, Gabigol disputou a titularidade com Kaio Jorge e registrou 13 gols e quatro assistências em jogos oficiais. A trajetória do atacante na Raposa ficou marcada pela oscilação no segundo semestre e pelo pênalti desperdiçado na disputa diante do Corinthians, no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, na Neo Química Arena.

A definição sobre o aproveitamento do atleta a partir de janeiro dependerá da avaliação técnica conduzida pelo treinador Artur Jorge e pelo departamento de futebol celeste. O Cruzeiro já sinalizou que não pretende realizar um novo empréstimo nos moldes do atual, no qual arca com parte dos vencimentos do jogador.

Do outro lado, o Santos enfrenta restrições orçamentárias para tentar uma compra em definitivo, enquanto as partes aguardam o encerramento do Campeonato Brasileiro para abrir negociações formais.