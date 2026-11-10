Principal artilheiro do Cruzeiro na temporada, o atacante Kaio Jorge revelou bastidores inéditos de sua transferência para o Cruzeiro em 2024.

Em entrevista ao Central da Toca, o camisa 9 contou que esteve na mira de outros grandes clubes do futebol brasileiro antes de acertar com a Raposa, incluindo uma investida direta do Internacional, cujo dirigente foi até sua residência na Itália para tentar concretizar a negociação.

“Houve interesse de alguns clubes. Teve o Internacional. Um dirigente foi na minha casa, na Itália, levou a camisa 9. Foi na época do Frosinone, quando eu estava para encerrar o empréstimo. Ele foi lá na minha casa à noite, e eu atendi”, relembrou o atacante, citando também uma sondagem do Palmeiras no mesmo período.

Apesar da investida do clube gaúcho, Kaio Jorge acabou seduzido pelo projeto esportivo apresentado pela diretoria cruzeirense, além de contar com um forte incentivo familiar.

“Depois, chegou o Cruzeiro. Me ofereceram um projeto bacana de visibilidade, que eu estava precisando. Meu pai também estava insistindo, porque ele é cruzeirense. Conversava comigo direto: ‘O Pedrinho assumiu lá, estão com um projeto de brigar sempre por Libertadores, Brasileiro, é interessante você escutar’. Nessa conversa, acabei gostando do projeto e aceitei”, afirmou.

Contratado por uma cifra superior a R$ 40 milhões, Kaio Jorge enfrentou um início de trajetória turbulento no clube mineiro. Inicialmente reserva de Juan Dinenno, o atacante chegou a ser vaiado e xingado por parte da torcida no Mineirão, em 2024, após desperdiçar uma cobrança de pênalti justamente em uma partida contra o Internacional.

O cenário começou a se transformar com a lesão de Dinenno e a sequência de oportunidades sob o comando técnico de Fernando Seabra, fase seguida pelo trabalho de Fernando Diniz.

No entanto foi sob a batuta de Leonardo Jardim que o centroavante explodiu definitivamente em 2025, terminando a temporada como artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o que lhe rendeu convocações para a seleção brasileira com o técnico Carlo Ancelotti.

Em alta na temporada de 2026, Kaio Jorge vive o seu período mais eficiente desde o retorno ao futebol brasileiro, acumulando nove gols anotados nos últimos dez compromissos oficiais da Raposa.