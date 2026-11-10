O atacante Paulinho está em reta final de recuperação no Palmeiras e intensifica os trabalhos físicos durante o período de paralisação do calendário para a Data Fifa.
O objetivo do jogador e do departamento médico alviverde é acelerar a transição para que ele esteja à disposição da comissão técnica no confronto contra o Cruzeiro, marcado para o próximo dia 18 de novembro, no Estádio Mineirão, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O atleta sofreu um trauma na panturrilha direita em 21 de outubro, durante o duelo contra o Fluminense, pela partida de volta da semifinal da Copa Libertadores. A lesão ocorreu na reta final do segundo tempo, após uma dividida com o volante Nonato. Na ocasião, Paulinho precisou ser substituído e deixou o gramado com fortes dores e visivelmente emocionado, desfalcando a equipe nos instantes finais e ficando de fora da comemoração imediata pela classificação à decisão continental.
Apesar da apreensão inicial, os exames e a avaliação do departamento médico trouxeram alívio ao clube. O problema físico não afetou a região da tíbia e da canela — que já passou por duas intervenções cirúrgicas na carreira do jogador —, tampouco possui relação com histórico de lesões musculares anteriores. O processo de recuperação vem sendo monitorado de perto para assegurar um retorno seguro.
Com cerca de nove dias até o próximo compromisso oficial, Paulinho cumpre as etapas finais do protocolo de reabilitação antes de ser liberado para os treinamentos integrados com o restante do elenco. Na atual temporada de 2026, o atacante soma 11 partidas oficiais disputadas e dois gols marcados com a camisa do Palmeiras.