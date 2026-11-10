O Paraná Clube confirmou no último sábado, 7, o retorno às competições nacionais. A equipe venceu o Foz do Iguaçu por 3 a 0, na Vila Capanema, em Curitiba, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Paraná, e garantiu vaga na decisão do torneio.

Com 24 partidas sem derrotas em 2026, a maior invencibilidade do futebol brasileiro na atualidade, o Tricolor terá direito a escolher se disputará a Copa do Brasil ou a Copa Sul-Sudeste no ano seguinte.

Pedro Weber, CEO da NextPlay, uma das frentes da Chenus Holdings, empresa especializada em negócios no esporte, comenta sobre o trabalho realizado em prol do Paraná Clube e o planejamento traçado para o crescimento sustentável da equipe.

“O retorno do Paraná Clube às competições nacionais é um passo muito importante dentro do processo de reconstrução que estamos conduzindo em conjunto com a associação. A classificação representa o resultado de um trabalho esportivo que buscou, desde o início, devolver competitividade e perspectiva ao clube. Agora temos a oportunidade de planejar 2027 com um calendário mais robusto. Nosso objetivo é criar uma estrutura sustentável, com investimentos no futebol e na infraestrutura, para que o Tricolor cresça de maneira consistente e com projeto de longo prazo”, afirma Weber.

Ao longo de 2025, a NextPlay conduziu negociações com os credores do clube por cerca de um ano, até conseguir, em dezembro, a aprovação de um modificativo que permitiu acomodar mais de R$240 milhões em dívidas. A partir de janeiro de 2026, a SAF passou a conduzir um projeto de reconstrução do Paraná Clube, com atuação em diferentes frentes, do futebol à infraestrutura.

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Em conjunto com a associação, um dos pilares do trabalho foi estabelecer uma relação próxima e respeitosa com a diretoria, preservando a cultura e a identidade do clube. Dentro de campo, o resultado foi uma campanha dominante e invicta. Fora dele, o trabalho também reflete no engajamento da torcida.

A gestão estruturou a Vila Olímpica e recuperou todas as áreas do clube, além de multiplicar o número de sócios-torcedores e ultrapassar a marca de 100 mil torcedores nas partidas do Tricolor durante a segunda divisão do estadual.

O próximo compromisso do Paraná Clube será contra o Athletico, válido pela final da Copa Paraná 2026. Os dias e horários dos jogos ainda não foram definidos, mas o tricolor decidirá a taça em casa, com a grande final na Vila Capanema.