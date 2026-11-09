Titular e referência de liderança no elenco do Atlético-MG, o ponta Bernard utilizou as redes sociais nesta segunda-feira, 09, para desabafar após a eliminação da equipe na semifinal da Copa do Brasil. O time mineiro empatou por 1 a 1 na Arena MRV contra o Grêmio, resultado insuficiente após a derrota por 2 a 0 sofrida no confronto de ida, em Porto Alegre.

Em publicação nos stories do seu perfil oficial no Instagram, o atleta assumiu a responsabilidade pelo revés e afastou qualquer tentativa de transferir a culpa pelo insucesso esportivo.

“Olá massa, não vim aqui pra justificar por que não conseguimos avançar a essa final ou simplesmente apontar um culpado. A real é que falhamos com vocês e com nós mesmos”, afirmou Bernard. “Só queria agradecer todo o apoio em Porto Alegre e mais ainda na nossa casa. Realmente me emocionei com a chegada ao estádio e em saber que mais da metade dos que estavam ali nem entraram no estádio. Compareceram apenas para nos apoiar e apoiar o time que tanto amam”.

“Não se enganem, sou um de vocês, por isso eu peço que continuem conosco, continuem acreditando. Ainda somos e ainda podemos. Meu respeito e meu mais sincero obriGalo”, completou.

Fora da decisão do torneio eliminatório, o Atlético-MG agora concentra todas as suas atenções na disputa do Campeonato Brasileiro, no qual está em sétimo lugar, com 50 pontos, a quatro da zona de classificação à Libertadores.