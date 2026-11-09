O Internacional decidirá em Porto Alegre o título da Copa do Brasil Feminina de 2026 diante do Flamengo. A ordem dos mandos de campo foi definida em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta segunda-feira, 9. O confronto de ida terá o comando de campo da equipe carioca, no Rio de Janeiro.
Os dois jogos decisivos estão agendados para os dias 11 e 15 de novembro. A entidade organizadora divulgará nos próximos dias os horários oficiais e os estádios que abrigarão os confrontos.
No caso da partida de volta, a diretoria colorada avalia alternativas de praça esportiva, visto que o Estádio Beira-Rio possui um evento musical agendado para o sábado, 14, o que inviabiliza a utilização do local para a decisão.
Ambas as equipes buscam uma conquista inédita. A Copa do Brasil Feminina, disputada originalmente entre 2007 e 2016, foi reincluída no calendário oficial da CBF em 2025. Na campanha desta temporada, que reuniu 66 clubes desde as fases preliminares, o Flamengo chegou à final após eliminar Liga São João, 3B da Amazônia, Fluminense e Bahia. O Internacional construiu sua trajetória superando Grêmio, Coritiba, Atlético-MG e Red Bull Bragantino.
A decisão envolve também uma cota financeira significativa para o futebol feminino dos clubes. Pela presença na decisão, ambas as instituições já garantiram R$ 200 mil em premiação acumulada da fase final. O clube que conquistar o título receberá uma bonificação de R$ 1,1 milhão, enquanto o vice-campeão arrematará R$ 550 mil.