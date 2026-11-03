O Flamengo recebe o Grêmio nesta quarta-feira, 04, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob o comando do técnico Leonardo Jardim, o elenco rubro-negro encerrou os preparativos no Ninho do Urubu para defender a liderança da Série A.

O Flamengo lidera a competição com 73 pontos em 33 partidas, sustentando vantagem de três pontos sobre o vice-líder Palmeiras. O time carioca vem embalado após golear o Vasco por 4 a 1 na rodada anterior.

A principal novidade na formação titular é a volta do meia-atacante colombiano Jorge Carrascal, que cumpriu suspensão automática e entra na vaga de Gonzalo Plata, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. No departamento médico, seguem em recuperação Lucas Paquetá, Danilo e Alex Sandro.

Na lateral esquerda, o treinador mantém a concorrência aberta entre Emerson Royal, improvisado no último clássico, e Ayrton Lucas. Recuperados de problemas físicos, Saúl Ñíguez e Anthony Valencia voltam a ficar à disposição no banco de reservas.