O Flamengo oficializou os números do balancete financeiro referente ao terceiro trimestre de 2026 e confirmou um patamar inédito em suas finanças. Segundo os dados divulgados pela diretoria rubro-negra, o montante investido no futebol profissional na temporada alcançou R$ 667,7 milhões, consolidando a maior quantia da história do clube voltada à aquisição e renovação de jogadores.

Valores das compras de Freitas e Valencia

O documento contábil do clube carioca detalhou os custos exatos das contratações fechadas na última janela de transferências. O atacante argentino Joaquín Freitas demandou um desembolso total de R$ 66,7 milhões. Essa quantia engloba a transferência acordada com o River Plate, luvas contratuais e comissões destinadas à intermediação da transação.

Já o equatoriano Anthony Valencia custou R$ 43,9 milhões aos cofres do clube. O negócio foi realizado junto ao Royal Antwerp, da Bélgica, e a cifra registrada no demonstrativo também agrega luvas e demais taxas operacionais envolvidas no acerto.

Paquetá lidera aportes da temporada

Apesar dos valores significativos aplicados na contratação dos atacantes, o meia Lucas Paquetá continua como a operação de maior volume orçamentário do ano. Adquirido junto ao West Ham, o jogador representou um custo acumulado de R$ 315,7 milhões, somando direitos econômicos, tributos fiscais, luvas e encargos de intermediação.