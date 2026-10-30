O técnico Leonardo Jardim elogiou o Flamengo após a goleada por 4 a 1 sobre o Vasco na última quinta-feira, 29, pelo Brasileirão. Em entrevista coletiva, o português destacou a ambição da equipe e a “fome de vitória” dos jogadores. Durante a resposta, o treinador enfatizou que não se importa com rumores.

“É uma vitória de uma equipe que está recuperada do baque que teve e que tem a ambição de mostrar o seu trabalho e tem fome de vitória. Em relação a rumores, eu já ouvi falar tanta coisa. Já falaram que eu já tinha me despedido, que ia ser, que eu ia ver, que não queria ficar. Eu não dou muita importância a isso”, iniciou Leonardo Jardim.

“O que dou importância é aquilo que trato com os meus jogadores internamente, a relação que tenho com eles, o espírito que a gente criou com os jogadores e para mim isso é importante. As informações que troco com o presidente e com o Boto diariamente ou semanalmente, isso para mim é que é importante”, finalizou.