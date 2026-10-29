O Conselho de Administração do Flamengo aprovou, em reunião realizada na noite de quarta-feira, 28, a readequação do orçamento do clube para a temporada de 2026. A revisão substituiu a estimativa inicial de superávit de R$ 180 milhões por um déficit estimado em R$ 40 milhões, gerando um impacto negativo de R$ 220 milhões no planejamento financeiro.

A nova proposta orçamentária recebeu pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e da Comissão Permanente de Finanças, sendo aprovada internamente por 41 votos a favor, seis contrários e duas abstenções.

Por que o orçamento do Flamengo sofreu déficit?

De acordo com a apresentação do diretor-geral Paulo Dutra, o departamento de futebol representou a principal razão para o descompasso financeiro. O clube registrou um aumento de R$ 234 milhões em despesas com contratações além do que havia sido projetado, tendo como principal peso o custo total de R$ 315 milhões pela aquisição de Lucas Paquetá. As informações foram divulgadas inicialmente pelo ge.

Em paralelo, houve uma frustração de arrecadação de R$ 94 milhões na estimativa com negociações de atletas. O resultado decorreu de transações não finalizadas, como a venda de Gonzalo Plata ao Dínamo de Moscou, além do não recebimento dos valores que estavam previstos com os direitos de nome (naming rights) do Maracanã.

Qual o impacto dos resultados de campo nas finanças?

O desempenho esportivo abaixo do esperado nas principais competições também colaborou para pressionar as contas. O clube arcou com custos adicionais pela troca na comissão técnica, que envolveu o desligamento de Filipe Luís e a chegada de Leonardo Jardim.

Dentro de campo, a queda na semifinal da Copa Libertadores retirou a chance de premiações maiores pelo título continental. O clube também amargou eliminações na Copa do Brasil e vices na Recopa Sul-Americana e na Supercopa do Brasil.

Com o Campeonato Brasileiro ainda em andamento, o ajuste nas metas financeiras foi considerado fundamental pela cúpula rubro-negra para assegurar o fluxo de caixa do clube.